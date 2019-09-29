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СМИ нашли у Бочкаревой более 60 штрафов 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
СМИ нашли у Бочкаревой более 60 штрафов
Фото: Instagram
СМИ обнаружили более 60 штрафов за нарушение Правил дорожного движения у актрисы Натальи Бочкаревой. Общая сумма нарушений ПДД якобы составляет 25750 рублей.
Как утверждает сайт «Комсомольской правды», актриса могла не оплатить штрафы на сумму 5500 рублей. В настоящее время официального подтверждения этому нет.
Накануне ряд СМИ опубликовал информацию, согласно которой Бочкарева подозревается в хранении наркотических веществ. Паблик «112» разместил видео, на котором женщина, похожая на Бочкареву, общается с сотрудниками ДПС. Подтверждения личности актрисы нет.
Сама актриса категорически опровергает информацию о своем задержании. Бочкарева опубликовала видео, в котором сообщила о намерении наказать авторов упомянутого ролика. В беседе со «Звездой» актриса отметила, что в последнее время активно занимается социальными проектами, и скандальное видео могло быть создано людьми, намеренными испортить ее репутацию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД , Комсомольская правда
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