СМИ нашли у Бочкаревой более 60 штрафов

СМИ обнаружили более 60 штрафов за нарушение Правил дорожного движения у актрисы Натальи Бочкаревой . Общая сумма нарушений ПДД якобы составляет 25750 рублей.

Как утверждает сайт «Комсомольской правды», актриса могла не оплатить штрафы на сумму 5500 рублей. В настоящее время официального подтверждения этому нет.

Накануне ряд СМИ опубликовал информацию, согласно которой Бочкарева подозревается в хранении наркотических веществ. Паблик «112» разместил видео, на котором женщина, похожая на Бочкареву, общается с сотрудниками ДПС . Подтверждения личности актрисы нет.

Сама актриса категорически опровергает информацию о своем задержании. Бочкарева опубликовала видео, в котором сообщила о намерении наказать авторов упомянутого ролика. В беседе со «Звездой» актриса отметила, что в последнее время активно занимается социальными проектами, и скандальное видео могло быть создано людьми, намеренными испортить ее репутацию.