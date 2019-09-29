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Стала известна судьба наследства Марка Захарова 

Рамблер 1 час назад
Стала известна судьба наследства Марка Захарова
Фото: РИА Новости
Творческое наследие покойного Марка Захарова — бесценно, и это отдельная тема. Что же касается более прозаических вещей — движимого и недвижимого имущества — то все оно, если не произойдет никаких неожиданностей, должно отойти единственной наследнице великого режиссера — его дочери Александре.
Александре Марковне 57 лет и она — играет в Ленкоме, а также снимается в кино. Публике она запомнилась, к примеру, в «Формуле любви» и «Криминальном таланте».
Марк Анатольевич и его супруга Нина Тихоновна жили в одном доме с Аллой Пугачевой, на Тверской улице. Нины Тихоновны не стало в 2014 году, так что конкурентов на наследство у Александры быть не должно.
Ей же достанется, помимо квартиры в центре столицы, дача в подмосковном Куркино, которую режиссер очень любил, и дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser. А также — все накопления отца, если таковые были.
Так что через полгода (срок, установленный законом) Александра Марковна должна получить право распоряжаться наследством.
Правда, адвокат Сергей Жорин не исключает неприятных сюрпризов, которые время от времени возникают после кончины известных и обеспеченных людей.
«Если вдруг объявятся, к примеру, какие-то внебрачные дети, то в течение полугода они должны заявить о своих правах и дальше, если будет спор, нотариус направляет его в суд. Такие случаи, к сожалению, возникают очень часто и обычно это лже-дети. Те не менее, эти обстоятельства должен устанавливать суд», — приводит его слова Starhit.ru.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Марк Захаров , Сергей Жорин , Алла Пугачева , StarHit
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