Стали известны подробности задержания Бочкаревой

Стали известны подробности задержания пойманной с кокаином Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева , в отношении которой возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, пыталась скрыть пакетик с кокаином от сотрудников ГИБДД . Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным издания, во время задержания на улице Стромынка в Москве Бочкарева заметно нервничала. На вопрос инспекторов о наличии у нее запрещенных веществ актриса ответила отрицательно. Одновременно с этим она достала из заднего левого кармана брюк пакетик с белым порошком и попыталась спрятать его в нижнее белье. Происходящее зафиксировал видеорегистратор сотрудников ГИБДД.

Затем инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли у актрисы пакетик с наркотиками. Экспертиза показала, что у Бочкаревой при себе было 0,69 грамма кокаина.

Издание отмечает, что в отношении актрисы завели не только уголовное, но и два административных дела — за управление автомобилем без полиса ОСАГО и талона о прохождении техосмотра, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее 29 сентября в сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором, предположительно, запечатлена Наталья Бочкарева. На кадрах видно, как актриса подъехала к подъезду жилого дома, подождала там некоторое время, зашла в подъезд на несколько минут, вышла и сразу уехала.