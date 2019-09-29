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Стали известны подробности задержания Бочкаревой 

Рамблер 1 час назад
Стали известны подробности задержания Бочкаревой
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности дела актрисы Натальи Бочкаревой. Соседи утверждают, что никогда не видели ее в неадекватном состоянии, друзья говорят о неоднозначности ситуации.
Подозрительная поездка Бочкаревой попала на видео
Пользователи соцсетей, тем временем, жалуются на «дерзкого» сотрудника ГИБДД, участвовавшего в задержании артистки, пишет МК.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль 39-летней актрисы в 00.44 возле больницы на Стромынке. На вопрос о наличии наркотиков женщина ответила отрицательно. Но одновременно быстро достала из заднего кармана брюк пакет с белым веществом и засунула его в трусы. Это зафиксировал видеорегистратор инспекторов. Гаишники вызвали следственно-оперативную группу, в присутствии свидетелей пакет вытащили. Бочкарева отказалась пройти освидетельствование.
«Неоднозначно все, в общем… Наталья очень переживает… Всю необходимую помощь мы окажем. Не надо раздувать из этой истории что-то такое, это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет», — заявил приятель Бочкаревой певец Андрей Ковалев.
Бывший муж Бочкаревой (у них двое общих детей) — адвокат Николай Борисов. Пока неизвестно, планирует ли он представлять интересы актрисы.
Наталья с детьми живет в трехкомнатной квартире, в обычной пятиэтажке на улице Бажова. Белый «Кадиллак Эскалейд» она паркует под окнами. Иномарку 2015 года купила не так давно (цена таких машин — от 4 млн руб.). У Бочкаревой много штрафов — за превышение скорости, несоблюдение требований, предписанных знаками и разметкой. Минимум 8 штрафов еще не оплачены.
Соседи говорят, что ни разу не видели артистку в состоянии опьянения, она вежлива и всегда здоровается.
МК отмечает, что в интернете имеются негативные отзывы на одного из инспекторов, задержавших Бочкареву.
«Работает исключительно по ночам, дерзок, агрессивен, превышает полномочия, по всей вероятности, за ним стоит руководство! Мировые судьи говорят, что больше всего дел с нарушениями от данного инспектора!», — пишут в сети.
Наталья Бочкарева стала известной, сыграв роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Актриса также играла в спектаклях МХТ им. Чехова, у нее имеется своя школа-студия.
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Комментарии44
Шоу-бизнес , Николай Борисов , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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