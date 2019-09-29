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«Дети — это спасение»: друзья поддерживают Бочкареву 

Рамблер 16 минут назад
«Дети — это спасение»: друзья поддерживают Бочкареву
Фото: РИА Новости
Ситуация с задержанием Натальи Бочкаревой достаточно странная.
Казалось бы — все ясно, имеется подтверждение МВД, видео задержания, еще одно видео с заходящей в подъезд и выходящей из него женщиной, очень похожей на Бочкареву.
Но отчего-то звезда телесериалов отчаянно опровергает свое причастие к этой истории, вместо того, чтобы попытаться спустить скандал на тормозах. Да и коллеги и друзья Натальи не верят, что она может быть впутана в историю с наркотиками.
«Неоднозначно все, в общем… Наталья очень переживает. С детьми, наверно, сейчас находится, дети — это спасение. Всю необходимую помощь мы окажем. Не надо раздувать из этой истории что-то такое, это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет», — цитирует слова друга Бочкаревой певца Андрей Ковалева «Московский комсомолец».
Издание провело собственное расследование. Соседи артистки (а живет она в обычной пятиэтажке на первом этаже) очень хорошо о ней отзываются и удивлены случившимся.
Что интересно, были обнаружены крайне негативные отзывы в сети на одного из полицейских, участвовавших в задержании.
Сама Бочарова заявила, что надеется найти автора этой фейковой истории и отстоять свои права в суде.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , МВД , Московский комсомолец
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