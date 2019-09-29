Литвинова стала звездой подиума на Неделе моды

Рената Литвинова опубликовала в своем инстаграме видеоролик, на котором она дефилирует по подиуму на модном показе во Франции, представляя наряды известного бренда.

«В показе моего выдающегося друга Дэмны — снова новая эпоха», — написала режиссер в микроблоге.

Литвинова демонстрировала объемный, летящий, сложный наряд из легкого черного материала. Гладкая прическа и неяркий макияж соответствовали образу.

Однако подписчики оценили не дизайнерскую одежду «шаровары шароварные… в чем искусство…», а саму Ренату, которая в свои 52 года изумительно выглядит.