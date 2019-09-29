Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось новое видео с пойманной с кокаином актрисой Бочкаревой 

Lenta.ru 1 час назад
Издание Baza опубликовало видео с камеры видеонаблюдения возле жилого дома в Москве, на котором, как утверждается, запечатлена актриса Наталья Бочкарева. В отношении артистки, по данным источников, расследуется уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.
Правоохранительные органы, как пишет Baza, пытаются разобраться в событиях ночи на 28 сентября с участием Бочкаревой. Полицейские обратили внимание на одну из поездок актрисы к дому на Щелковском шоссе, вскоре после которой она была задержана.
Судя по записи, Бочкарева подъехала к подъезду дома, подождала там некоторое время, зашла в подъезд на несколько минут, вышла и сразу уехала, отмечает издание.
28 сентября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о возбуждении в отношении Бочкаревой уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. По его данным, актриса, известная по ситкому «Счастливы вместе», находится под подпиской о невыезде. Незадолго до этого появлялась неофициальная информация о том, что Бочкареву задержали накануне вечером автоинспекторы, в беседе с которыми она призналась, что у нее в трусах есть пакетик с кокаином, после чего самостоятельно извлекла его. Несмотря на появившееся в сети видео с места событий, артистка утверждает, что ее не задерживали, а в это время она, по ее словам, находилась дома.
Последние новости
Бывший глава МИ-6 раскрыл подкуп Ширака Саддамом Хусейном Бывший глава МИ-6 раскрыл подкуп Ширака Саддамом Хусейном Умер первый президент Крыма Умер первый президент Крыма В России изменились правила приема на работу В России изменились правила приема на работу
Комментарии1
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США10
Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ
Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса83
Раскрыта тайна «плачущей кристаллами» армянки
Раскрыта тайна «плачущей кристаллами» армянки8
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель41
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
08:06
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
Политика
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
«Украина в начале скандала с Европой»
05:11
«Украина в начале скандала с Европой»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение