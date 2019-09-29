Появилось новое видео с пойманной с кокаином актрисой Бочкаревой

Издание Baza опубликовало видео с камеры видеонаблюдения возле жилого дома в Москве , на котором, как утверждается, запечатлена актриса Наталья Бочкарева . В отношении артистки, по данным источников, расследуется уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Правоохранительные органы , как пишет Baza, пытаются разобраться в событиях ночи на 28 сентября с участием Бочкаревой. Полицейские обратили внимание на одну из поездок актрисы к дому на Щелковском шоссе, вскоре после которой она была задержана.

Судя по записи, Бочкарева подъехала к подъезду дома, подождала там некоторое время, зашла в подъезд на несколько минут, вышла и сразу уехала, отмечает издание.