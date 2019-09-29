Подозрительная поездка Бочкаревой попала на видео 

В интернете появилось новое видео с актрисой Натальей Бочкаревой. Её зафиксировала камера наблюдения на подъезде жилого дома, сообщает телеграм-канал Baza.
Полицейские сейчас выясняют маршрут актрисы, который она проделала ночью 28 сентября. Они обратили внимание на поездку Бочкаревой к многоэтажке на Щелковском шоссе. Возвращаясь от этого дома, женщина и была задержана.
На кадрах видно, что Бочкарева подъехала к зданию, подождала некоторое время, зашла в подъезд, через несколько минут вышла и уехала.
Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Cadillac Натальи Бочкаревой задержали в центре Москвы. У актрисы нашли 0,69 грамм кокаина. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Против артистки возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке наркотических средств. Бочкарева находится под подпиской о невыезде.
Видео задержания появилось в интернете. Сама актриса категорически отрицает, что перевозила кокаин и была задержана.