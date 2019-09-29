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Лазарев признался: «Не спускаю деньги по ветру» 

Рамблер 1 час назад
Лазарев признался: «Не спускаю деньги по ветру»
Фото: РИА Новости
Лера Кудрявцев позвала Сергея Лазарева к себе в гости на шоу «Секрет на миллион».
В частности, телеведущая поинтересовалась, что входит в райдер певца при гастролях, а также спросила про отношение к деньгам в принципе — может ли он тратить их с купеческим размахом?
Однако, как оказалось, по словам Сергея, его запросы достаточно скромны. Он только просит отследить, чтобы в номере была горячая вода — как-то ему из-за ее отсутствия пришлось принимать ледяной душ, впечатления остались на всю жизнь.
Царские апартаменты Лазарева тоже не интересуют. И за свой бокал вина он тоже платит сам, не позволяя это сделать организаторам концертов.
«Я могу себе многое позволить. Но я не расточительный человек и не спускаю деньги по ветру. Знаешь, чем старше я становлюсь, тем скромней становится и мой райдер. Был случай, когда организаторы предложили мне шестикомнатные апартаменты. Это слишком, мне и двух комнат хватит. Я беспроблемный человек», — приводит слова звезды Teleprogramma.prо.
Конечно, Сергей очень следит за тем, чтобы питаться правильно.
«Отказался от сахара, от всех молочных продуктов, даже от сыра… Мне привозят еду в боксах. Не более 2000 калорий в день. Без майонеза, я его не ем», — рассказал Лазарев.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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