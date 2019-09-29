Лазарев признался: «Не спускаю деньги по ветру»

Лера Кудрявцев позвала Сергея Лазарева к себе в гости на шоу «Секрет на миллион».

В частности, телеведущая поинтересовалась, что входит в райдер певца при гастролях, а также спросила про отношение к деньгам в принципе — может ли он тратить их с купеческим размахом?

Однако, как оказалось, по словам Сергея, его запросы достаточно скромны. Он только просит отследить, чтобы в номере была горячая вода — как-то ему из-за ее отсутствия пришлось принимать ледяной душ, впечатления остались на всю жизнь.

Царские апартаменты Лазарева тоже не интересуют. И за свой бокал вина он тоже платит сам, не позволяя это сделать организаторам концертов.

«Я могу себе многое позволить. Но я не расточительный человек и не спускаю деньги по ветру. Знаешь, чем старше я становлюсь, тем скромней становится и мой райдер. Был случай, когда организаторы предложили мне шестикомнатные апартаменты. Это слишком, мне и двух комнат хватит. Я беспроблемный человек», — приводит слова звезды Teleprogramma.prо.

Конечно, Сергей очень следит за тем, чтобы питаться правильно.