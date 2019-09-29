«Не верю в это»: режиссер о задержании Бочкаревой 

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов высказал свое мнение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином.
Он считает, что актриса к наркотикам не имеет никакого отношения.
"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", — приводит комментарий Дронова РИА Новости.
Вчера в средствах массовой информации появились сообщения о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. Чуть позже в сети было выложено видео задержания.
В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева и ее представители опровергают эту информацию.