«Не верю в это»: режиссер о задержании Бочкаревой

Он считает, что актриса к наркотикам не имеет никакого отношения.

"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", — приводит комментарий Дронова РИА Новости.

Вчера в средствах массовой информации появились сообщения о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. Чуть позже в сети было выложено видео задержания.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.

Сама Бочкарева и ее представители опровергают эту информацию.