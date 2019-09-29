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Разин: «Творчеству Шатунова угрожает огромная опасность» 

Рамблер 32 минуты назад
Разин: «Творчеству Шатунова угрожает опасность»
Фото: РИА Новости
Конфликт Юрия Шатунова и Андрея Разина из-за прав на творческий багаж «Ласкового мая» принял затяжной характер. Продюсер в нем — более активная сторона, певец же почти не комментирует ситуацию и редко что — заявляет по теме.
Однако война разыгралась нешуточная.
Сейчас Разин говорит, что позиция Шатунова — не выходить на связь — может окончательно загубить его певческую карьеру.
По мнению продюсера, Шатунову необходимо найти компромисс с правообладателями композиций «Ласкового мая», хотя это может быть очень и очень непросто.
На сегодняшний день с платформы YouTube удалены почти все записи песен в исполнении Шатунова.
«Это более 800 миллионов просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет возможности. Поэтому творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность. И все это только из-за его молчания», — цитирует слова Андрея Разина 5 канал.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Разин
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