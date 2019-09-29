Разин: «Творчеству Шатунова угрожает опасность»

Разин: «Творчеству Шатунова угрожает огромная опасность»

Конфликт Юрия Шатунова Андрея Разина из-за прав на творческий багаж «Ласкового мая» принял затяжной характер. Продюсер в нем — более активная сторона, певец же почти не комментирует ситуацию и редко что — заявляет по теме.

Однако война разыгралась нешуточная.

Сейчас Разин говорит, что позиция Шатунова — не выходить на связь — может окончательно загубить его певческую карьеру.

По мнению продюсера, Шатунову необходимо найти компромисс с правообладателями композиций «Ласкового мая», хотя это может быть очень и очень непросто.

На сегодняшний день с платформы YouTube удалены почти все записи песен в исполнении Шатунова.