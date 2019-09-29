«Чахоточный интеллигент»: новый имидж Галкина обсмеяли в сети

Максим Галкин решил поэкспериментировать со своим внешним видом. Он выставил в инстаграме свою фотографию с бородкой и задал поклонникам вопрос: «Оставляем?»

Однако бородатого Галкина подписчики почти единогласно отказались воспринимать.

Смена имиджа сработала как спусковой механизм — ядовитые замечания так и посыпались.

«Чахоточный интеллигент 19 века», «Убирайте. Она Вас состарила», «На дедушку похожи», «Старше лет на 20 теперь», «Под деда косите, чтоб соответствовать жене», «Снимите это немедленно!»

Действительно, 43-летний артист без бороды выглядит молодо и даже сильно моложе своих лет. Растительность на лице добавляет ему солидности. Публика к такому Галкину оказалась в большинстве своем не готова

Правда, бородка вкупе с длинной челкой и прической на пробор дает некую романтическую ноту. Это тоже заметили: