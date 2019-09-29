Билан сделал подарок Самаре после скандала

Дима Билан подарил Самаре инклюзивную детскую площадку

Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре подарил городу сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте администрации города.

"Дима Билан в Самаре… В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки", — говорится в сообщении мэрии. Дети сфотографировались с Димой Биланом, подарили поделки, которые сделали своими руками —> pic.twitter.com/Oxz9m8CbP8— Администрация Самары (@samara_in) 29 сентября 2019 г.

Воспитанники студии также сфотографировались с артистом, подарили ему собственные подделки, а также спели вместе с ним песню.

Заслуженный артист России был хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города в Самаре 8 сентября. После выступления жители обратились с петицией, в которой потребовали извинений от властей за приглашение певца. В ней отмечалось, что Билан "вел себя неадекватно", "издавал странные звуки вместо вокала" и "показывал неприличные жесты".

Спустя пару дней Дима Билан извинился за выступление на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Певец рассказал, что долгое время не употреблял алкоголь из-за проблем с пищеварением. По его словам, это сыграло с ним "злую шутку".

Билан сообщил, что перед концертом встретил друзей, с которыми выпил в гримерке коньяка. При этом он добавил, что не рассчитал дозу. Артист добавил, что готов выступить в Самаре бесплатно, а также подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения аппарат.