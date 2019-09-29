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Дима Билан подарил Самаре инклюзивную детскую площадку 

Москва24 + ещё 9 57 минут назад
Билан сделал подарок Самаре после скандала
Фото: РИА Новости
Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре подарил городу сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте администрации города.
"Дима Билан в Самаре… В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки", — говорится в сообщении мэрии.
Воспитанники студии также сфотографировались с артистом, подарили ему собственные подделки, а также спели вместе с ним песню.
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Заслуженный артист России был хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города в Самаре 8 сентября. После выступления жители обратились с петицией, в которой потребовали извинений от властей за приглашение певца. В ней отмечалось, что Билан "вел себя неадекватно", "издавал странные звуки вместо вокала" и "показывал неприличные жесты".
Спустя пару дней Дима Билан извинился за выступление на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Певец рассказал, что долгое время не употреблял алкоголь из-за проблем с пищеварением. По его словам, это сыграло с ним "злую шутку".
Билан сообщил, что перед концертом встретил друзей, с которыми выпил в гримерке коньяка. При этом он добавил, что не рассчитал дозу. Артист добавил, что готов выступить в Самаре бесплатно, а также подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения аппарат.
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Шоу-бизнес , Другое , Дима Билан , Самара
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