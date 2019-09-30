Билан снова опозорился в Самаре

Певец Дима Билан вновь оконфузился во время посещения Самары, назвав представителя городской студии инклюзивного творчества "фюрером". Об этом сообщает телеканал "360", видео произошедшего было опубликовано во "ВКонтакте".
Инцидент произошел после скандального выступления Билана на Дне города в Самаре. Певец навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану показали работы, выполненные участниками студии, а также предложили спеть для него песню, на что певец ответил: "Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер. — прим. ред.)".
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в инстаграме извинился перед горожанами за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец дал в Самаре открытый концерт, а также подарил сертификат на два монитора пациента высокого класса областной детской клинической больнице.