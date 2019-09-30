Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билан вновь оконфузился в Самаре 

РИА Новости + ещё 17 7 минут назад
Билан снова опозорился в Самаре
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан вновь оконфузился во время посещения Самары, назвав представителя городской студии инклюзивного творчества "фюрером". Об этом сообщает телеканал "360", видео произошедшего было опубликовано во "ВКонтакте".
Инцидент произошел после скандального выступления Билана на Дне города в Самаре. Певец навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану показали работы, выполненные участниками студии, а также предложили спеть для него песню, на что певец ответил: "Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер. — прим. ред.)".
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в инстаграме извинился перед горожанами за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец дал в Самаре открытый концерт, а также подарил сертификат на два монитора пациента высокого класса областной детской клинической больнице.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Последние новости
Cтала известна причина смерти Марка Захарова Cтала известна причина смерти Марка Захарова Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Комментарии12
Шоу-бизнес , Другое , Дима Билан , Самара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зюганов назвал «главных предателей Родины»
Зюганов назвал «главных предателей Родины»46
«Позор»: Захарова о визовом скандале с США
«Позор»: Захарова о визовом скандале с США17
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии26
Украина направила в Черное море корабли и катера
Украина направила в Черное море корабли и катера327
Песня Меладзе возмутила грузинских регбистов
Песня Меладзе возмутила грузинских регбистов15
Видео
«Как смотреть в глаза Меркель?»
00:40
«Как смотреть в глаза Меркель?»
В мире Украина
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение