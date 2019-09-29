Племянник Меган Маркл добивает репутацию герцогини

Меган Маркл снова в фокусе скандала. На этот раз косвенно — негативное внимание к герцогине привлек ее племянник Тайлер Дули

Как сообщают 7Дней, на днях Дули он арестован в Лос-Анджелесе за непристойное поведение и оказание сопротивления полиции при аресте.

Молодой человек решил прогуляться по улицам города в одном полотенце, завязанном на бедрах. После того, как полицейские хотели его задержать, он агрессивно дал отпор правоохранителям.

В результате Тайлера доставили в местное отделение полиции, откуда позднее выпустили под залог в 25 тысяч долларов.

Наличие такого родственника усложняет жизнь Меган Маркл.

Англичане и так в шоке от рода занятий ее племянника, который он не только не скрывает, но и хвастается им. Дули выращивает марихуану на личной плантации в Орегоне. И, если подобный бизнес там считается легальным, то по законам Великобритании Тайлер — преступник.

А заявление эпатажного парня — Дули 26 лет — о том, что он вывел новый сорт марихуаны, и назвал его в честь тети «Markle Sparkle», что можно перевести, как «Сияние Маркл», вообще повергло чопорных подданных королевы в шок.