«Разгласили врачебную тайну»: Малахова раскритиковали

«Разгласили врачебную тайну»: Малахова обвинили в аморальности

Шоу Андрея Малахова , по мнению многих, пробило очередное дно.

На этот раз телеведущий отличился серией выпусков программы «Прямой эфир», посвященных артисту Числову.

Съемочная группа на всю страну показала, в каких неприглядных условиях живет тяжело больной Числов.

Под предлогом помощи в прямом смысле потрясли в эфире грязным бельем и предъявили публике истошенного полураздетого Александра. Затем беспомощного человека привезли в студию — на инвалидном кресле, - рассказали Дни.ру.

Да, Числова отправили в больницу — где он через несколько дней и скончался.

Смерть актера стала инфоповодом для следующих передач. Опять демонстрировались шокирующие кадры, обсасывались ужасные детали судьбы Числова.

И — верх аморальности и цинизма — Малахов настоял, чтобы старенькая мама Александра сходила в больницу, где умер ее сын, и на диктофон записала разговор с врачами. Там кто-то из докторов сообщил, что у ее сына был СПИД.

Сам актер никогда не говорил о своей болезни, что свидетельствует о том, что он хотел держать состояние своего здоровья в тайне даже от самых близких, стыдясь своего недуга.