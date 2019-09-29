Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Разгласили врачебную тайну»: Малахова обвинили в аморальности 

Рамблер 1 час назад
«Разгласили врачебную тайну»: Малахова раскритиковали
Фото: РИА Новости
Шоу Андрея Малахова, по мнению многих, пробило очередное дно.
На этот раз телеведущий отличился серией выпусков программы «Прямой эфир», посвященных артисту Числову.
Съемочная группа на всю страну показала, в каких неприглядных условиях живет тяжело больной Числов.
Под предлогом помощи в прямом смысле потрясли в эфире грязным бельем и предъявили публике истошенного полураздетого Александра. Затем беспомощного человека привезли в студию — на инвалидном кресле, - рассказали Дни.ру.
Да, Числова отправили в больницу — где он через несколько дней и скончался.
Смерть актера стала инфоповодом для следующих передач. Опять демонстрировались шокирующие кадры, обсасывались ужасные детали судьбы Числова.
И — верх аморальности и цинизма — Малахов настоял, чтобы старенькая мама Александра сходила в больницу, где умер ее сын, и на диктофон записала разговор с врачами. Там кто-то из докторов сообщил, что у ее сына был СПИД.
Сам актер никогда не говорил о своей болезни, что свидетельствует о том, что он хотел держать состояние своего здоровья в тайне даже от самых близких, стыдясь своего недуга.
«Сам человек предпочел огласке мучительную смерть, а ушлые телевизионщики после его ухода исключительно из добрых побуждений разгласили врачебную тайну, полученную тайком старенькой мамой, не представлявшей, чем болел сын. Частная жизнь известного человека — коту под хвост. Воля умиравшего — туда же", — пишет "Новая газета".
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Комментарии1
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Новая газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей2
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму1
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
Не договорились: что встало между Собчак и Борисовым
Не договорились: что встало между Собчак и Борисовым1
«Украина в начале скандала с Европой»
«Украина в начале скандала с Европой»30
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
«Украина в начале скандала с Европой»
05:11
«Украина в начале скандала с Европой»
В мире Украина
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
00:57
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
Армия Происшествия
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
04:43
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
Армия В мире
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
00:45
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
Шоу-бизнес
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
00:26
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
В мире Украина
Волочкова показала себя в постели с любимым
00:45
Волочкова показала себя в постели с любимым
Шоу-бизнес
«Русским ментом стал». Россияне высмеяли Шварценеггера
00:51
«Русским ментом стал». Россияне высмеяли Шварценеггера
Общество Шоу-бизнес
«Разогнал»: Соловьев искал бесов в Екатеринбурге
00:28
«Разогнал»: Соловьев искал бесов в Екатеринбурге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение