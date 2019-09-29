Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии потери ребенка

Анастасия не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение личную информацию. Причем порой, как замечает публика, версии событий, рассказанные балериной в различное время, могут довольно сильно отличаться.

Так, к примеру, было отмечено, что на передаче «Битва экстрасенсов» Волочкова разоткровенничалась о том, что в свое время, когда она могла бы родить ребенка от известного олигарха, мама заставила ее сделать аборт, — сообщает 5 канал.

Хотя не так давно в разговоре с Собчак на шоу Ксении Анастасия заявляла, что потеряла ребенка в результате выкидыша, а выкидыш случился из-за стресса, в котором виновен несостоявшийся отец, — пишет Стархит.

Впрочем, одна линия жалоб светской львицы неизменна. Она не перестает рассказывать, какой тяжелый человек ее мать. Анастасия не устает повторять, что считает свою маму виновной в своих бедах, в том числе, в личной жизни.