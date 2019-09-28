Глава ФПБК возмущен, что Бочкареву не арестовали 

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин крайне удивлен, что задержанная с кокаином звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева отпущена под подписку о невыезде, — сообщает 5 канал.
Сама актриса отрицает свое участие в неприглядной истории, хотя в сети уже выложено видео и есть информация от правоохранительных органов.
Руководитель ФПБК этим возмущен.
«Актриса, пойманная с кокаином, врет всем, что ее оклеветали, грозит СМИ судами. Разве так подобает вести себя кумиру миллионов? Почему Бочкареву отпустили под подписку о невыезде? Ведь по возбужденному в отношении нее уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы! Едва ли бы ее так просто отпустили, будь она обычной гражданкой. Звездность ни в коем случае не может быть оправданием!», — заявил Бородин.