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Глава ФПБК возмущен, что Бочкареву не арестовали 

Рамблер 21 минуту назад
Глава ФПБК возмущен, что Бочкареву не арестовали
Фото: Википедия
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин крайне удивлен, что задержанная с кокаином звезда сериала «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева отпущена под подписку о невыезде, — сообщает 5 канал.
Сама актриса отрицает свое участие в неприглядной истории, хотя в сети уже выложено видео и есть информация от правоохранительных органов.
Руководитель ФПБК этим возмущен.
«Актриса, пойманная с кокаином, врет всем, что ее оклеветали, грозит СМИ судами. Разве так подобает вести себя кумиру миллионов? Почему Бочкареву отпустили под подписку о невыезде? Ведь по возбужденному в отношении нее уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы! Едва ли бы ее так просто отпустили, будь она обычной гражданкой. Звездность ни в коем случае не может быть оправданием!», — заявил Бородин.
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Шоу-бизнес , Виталий Бородин , Наталья Бочкарева , МВД
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