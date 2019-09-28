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Бочкарёва анонсировала продолжение истории с кокаином в трусах 

News.ru 26 минут назад
Бочкарёва анонсировала продолжение истории с кокаином
Фото: globallookpress.com
Актриса Наталья Бочкарёва отказалась комментировать появление в Сети видео с её задержанием с кокаином. Она заявила, что «не снимается в одной серии» и будет продолжение.
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Она сейчас находится дома и у неё всё хорошо, передаёт РИА Новости.
Знаете, как передача «Скандалы. Интриги. Расследования» — сначала был скандал, теперь интрига, дальше будет расследование. Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует, — подчеркнула она.
Как писал News.ru, 27 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. По данным издания, она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.
Позднее столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин, а в Интернете появилось видео с задержанием за наркотики похожей на актрису женщины.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости
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