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Рыбин и Сенчукова попали в группу риска 

Рамблер 58 минут назад
Рыбин и Сенчукова попали в группу риска
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова уже более тридцати лет в браке.
Не так давно супруги смогли победить страшную болезнь — им обоим ставили диагноз «рак кожи». Как комментировала Наталья, не исключено, что они сами спровоцировали смертельный недуг, злоупотребляя нахождением под палящим солнцем.
После того, как удалось справиться с онкологией, пара всерьез занялась своим здоровьем. Недавно они были гостями ток-шоу "Жить здорово!" Елены Малышевой на Первом канале.
Речь в программе шла в том числе, о кардиологических проблемах. И оказалось, что и Виктор, и Наталья — в группе риска по сердечным заболеваниям из-за пристрастия к соленым продуктам. Особенно опасен избыток соли для женского организма. Он дает повышение давления, задержку жидкости в организме, сужение сосудов.
А Наталья, по словам супруга, как раз предпочитает соленое.
«Наташа, когда ест редиску, насыпает прямо на стол соль и туда ее макает", — цитируют Рыбина Дни.ру.
В программе было озвучено, что безопасное суточное потребление соли составляет всего пять граммов.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова
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