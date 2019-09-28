Рыбин и Сенчукова попали в группу риска

Не так давно супруги смогли победить страшную болезнь — им обоим ставили диагноз «рак кожи». Как комментировала Наталья, не исключено, что они сами спровоцировали смертельный недуг, злоупотребляя нахождением под палящим солнцем.

После того, как удалось справиться с онкологией, пара всерьез занялась своим здоровьем. Недавно они были гостями ток-шоу "Жить здорово!" Елены Малышевой на Первом канале.

Речь в программе шла в том числе, о кардиологических проблемах. И оказалось, что и Виктор, и Наталья — в группе риска по сердечным заболеваниям из-за пристрастия к соленым продуктам. Особенно опасен избыток соли для женского организма. Он дает повышение давления, задержку жидкости в организме, сужение сосудов.

А Наталья, по словам супруга, как раз предпочитает соленое.

«Наташа, когда ест редиску, насыпает прямо на стол соль и туда ее макает", — цитируют Рыбина Дни.ру.

В программе было озвучено, что безопасное суточное потребление соли составляет всего пять граммов.