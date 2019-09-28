Оксана Воеводина сообщила, что умер ее бывший свекр

Информацию о том, что на 70-м году жизни скончался бывший правитель султаната Келантан и отец Мухаммада V — султан Исмаил Петра — девушка разместила в своем инстаграме.

Ранее было известно, что несколько нет назад султан перенес инсульт.

У Исмаила Петры и его супруги Анис, с которой они прожили более 50 лет, четверо детей. Старший из них, Мухаммад, и был мужем российской красавицы модели, — пишет Woman.ru.

Напомним, что Мухаммад развелся с Оксаной в июле этого года.

После развода в инстаграме девушки постоянно появляются посты, в которых ее просят прекратить размещать какую-либо информацию о королевской семье. О том же заявлялось от имени ее экс-супруга и его представителей через средства массовой информации.