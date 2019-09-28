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Оксана Воеводина сообщила, что умер ее бывший свекр 

Рамблер 1 час назад
Оксана Воеводина сообщила, что умер ее бывший свекр
Фото: Instagram
Информацию о том, что на 70-м году жизни скончался бывший правитель султаната Келантан и отец Мухаммада V — султан Исмаил Петра — девушка разместила в своем инстаграме.
Ранее было известно, что несколько нет назад султан перенес инсульт.
У Исмаила Петры и его супруги Анис, с которой они прожили более 50 лет, четверо детей. Старший из них, Мухаммад, и был мужем российской красавицы модели, — пишет Woman.ru.
Напомним, что Мухаммад развелся с Оксаной в июле этого года.
После развода в инстаграме девушки постоянно появляются посты, в которых ее просят прекратить размещать какую-либо информацию о королевской семье. О том же заявлялось от имени ее экс-супруга и его представителей через средства массовой информации.
Тем не менее, Оксана, которая вновь живет в России, теперь уже с маленьким сыном, явно не хочет отпускать прошлое и раз за разом обновляет информацию у себя на страничке в соцсети.
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Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , Woman.ru
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