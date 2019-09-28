В сети появилось видео задержания Натальи Бочкаревой

В средствах массовой информации сегодня сообщалось, что Наталью Бочкареву , известную публике в том числе по роли Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали с кокаином.

Сама актриса и ее представители эту историю отрицают, заявляя, что кто-то распространяет клевету.

Но вот в интернете появился видеоролик с кадрами задержания актрисы. Она называет свои имя и фамилию — Наталья Бочкарева. Можно услышать, как она сама признается, что у нее при себе мешочек с остатками кокаина. Ролик выложил, в частности, Телеграм-канал 112.