В сети появилось видео задержания Натальи Бочкаревой 

В средствах массовой информации сегодня сообщалось, что Наталью Бочкареву, известную публике в том числе по роли Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали с кокаином.
Сама актриса и ее представители эту историю отрицают, заявляя, что кто-то распространяет клевету.
Но вот в интернете появился видеоролик с кадрами задержания актрисы. Она называет свои имя и фамилию — Наталья Бочкарева. Можно услышать, как она сама признается, что у нее при себе мешочек с остатками кокаина. Ролик выложил, в частности, Телеграм-канал 112.
Между тем, отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении Натальи Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщает 5-й канал.