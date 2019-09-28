Друзя предложили «отлучить от ТВ пожизненно»

Как известно, принято решение разрешить Александру Друзю вернуться в передачу «Что? Где? Когда?».

Далеко не вся публика это решение одобрила. Многие считают, что оскандалившегося Друзя больше допускать на телевидение нельзя.

«На мой взгляд, это одно из самых скандальных и позорных решений за всю историю клуба. То, что его из "ЧГК" изгнали в начале сезона, было вполне справедливым решением. После некрасивой истории с участием Друзя, его, на мой взгляд, нужно было отлучить от ТВ пожизненно и уж точно больше никогда не приглашать его в клуб знатоков. И вот, налицо такое беспринципное решение», — приводят слова члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна Дни.ру.

В начале года был большой скандал, связанный с именами Александра Друзя и Ильи Бера. Главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Александр Абрамович, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Илья.

По итогам разбирательства от работы на ТВ были отстранены оба.