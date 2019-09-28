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Друзя предложили «отлучить от ТВ пожизненно» 

Рамблер 35 минут назад
Друзя предложили «отлучить от ТВ пожизненно»
Фото: РИА Новости
Как известно, принято решение разрешить Александру Друзю вернуться в передачу «Что? Где? Когда?».
Далеко не вся публика это решение одобрила. Многие считают, что оскандалившегося Друзя больше допускать на телевидение нельзя.
«На мой взгляд, это одно из самых скандальных и позорных решений за всю историю клуба. То, что его из "ЧГК" изгнали в начале сезона, было вполне справедливым решением. После некрасивой истории с участием Друзя, его, на мой взгляд, нужно было отлучить от ТВ пожизненно и уж точно больше никогда не приглашать его в клуб знатоков. И вот, налицо такое беспринципное решение», — приводят слова члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна Дни.ру.
В начале года был большой скандал, связанный с именами Александра Друзя и Ильи Бера. Главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Александр Абрамович, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Илья.
По итогам разбирательства от работы на ТВ были отстранены оба.
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Шоу-бизнес , Госдума
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