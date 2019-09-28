Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах

Бочкарёва опровергла задержание с наркотиками в трусах

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла информацию о задержании с наркотиками в трусах. В интервью радиостанции «Говорит Москва» актриса заявила, что находится дома с детьми и намерена выяснить, кто запустил утку о ее задержании.

«Это ложь, это враньё. Я нахожусь дома с детьми. Пытаются меня как-то спровоцировать и вызвать скандал, сделать хайп. Мне просто интересно, откуда пошла такая информация. Приписывают, придумывают. Я сама хочу выяснить, откуда растут ноги, я считаю, что эти люди за спам должны нести ответственность», — заявила актриса.

Она считает, что некто мог специально очернить ее, заказав компромат. При этом Бочкарёва отметила, что никогда не употребляла наркотики и даже не имеет штрафов за нарушения ПДД.

«Я занимаюсь социальными проектами, своей школой. Не понимаю, почему решили подмочить мою репутацию, — резюмировала актриса.

В интервью Пятому каналу актриса добавила, что могла бы «сыграть на этом хайпе», но предпочитает посмеяться над тем, что «любую эмоцию воспринимают, как будто ты под каким-то допингом».