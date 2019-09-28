Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бочкарёва опровергла задержание с наркотиками в трусах 

Рамблер 48 минут назад
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла информацию о задержании с наркотиками в трусах. В интервью радиостанции «Говорит Москва» актриса заявила, что находится дома с детьми и намерена выяснить, кто запустил утку о ее задержании.
«Это ложь, это враньё. Я нахожусь дома с детьми. Пытаются меня как-то спровоцировать и вызвать скандал, сделать хайп. Мне просто интересно, откуда пошла такая информация. Приписывают, придумывают. Я сама хочу выяснить, откуда растут ноги, я считаю, что эти люди за спам должны нести ответственность», — заявила актриса.
Она считает, что некто мог специально очернить ее, заказав компромат. При этом Бочкарёва отметила, что никогда не употребляла наркотики и даже не имеет штрафов за нарушения ПДД.
«Я занимаюсь социальными проектами, своей школой. Не понимаю, почему решили подмочить мою репутацию, — резюмировала актриса.
В интервью Пятому каналу актриса добавила, что могла бы «сыграть на этом хайпе», но предпочитает посмеяться над тем, что «любую эмоцию воспринимают, как будто ты под каким-то допингом».
Ранее один из телеграм-каналов опубликовал информацию, что автомобиль актрисы остановили сотрудники московской ГИБДД, и она странно себя вела. После вопроса о наркотиках звезда якобы достала сверток с наркотиками из нижнего белья, и стала фигурантом уголовного дела. Эту новость быстро распространили СМИ.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Бочкарева , ГИБДД , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Атлантике пропало судно с украинцами
В Атлантике пропало судно с украинцами48
Зеленский оскорбил немцев
Зеленский оскорбил немцев458
Трамп показал Порошенко в видео о коррупции
Трамп показал Порошенко в видео о коррупции12
На Украине родился ребенок с двумя головами
На Украине родился ребенок с двумя головами87
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ512
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
01:38
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
Шоу-бизнес
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
00:10
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
Армия Войска
Зеленский оскорбил немцев
08:06
Зеленский оскорбил немцев
В мире Украина
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
01:03
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
Общество
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
00:43
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Армия Войска
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
01:32
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
Армия Ближний Восток
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
00:58
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
Общество Катастрофы
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
00:26
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение