Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла информацию о задержании с наркотиками в трусах. В интервью радиостанции «Говорит Москва» актриса заявила, что находится дома с детьми и намерена выяснить, кто запустил утку о ее задержании.
«Это ложь, это враньё. Я нахожусь дома с детьми. Пытаются меня как-то спровоцировать и вызвать скандал, сделать хайп. Мне просто интересно, откуда пошла такая информация. Приписывают, придумывают. Я сама хочу выяснить, откуда растут ноги, я считаю, что эти люди за спам должны нести ответственность», — заявила актриса.
Она считает, что некто мог специально очернить ее, заказав компромат. При этом Бочкарёва отметила, что никогда не употребляла наркотики и даже не имеет штрафов за нарушения ПДД.
«Я занимаюсь социальными проектами, своей школой. Не понимаю, почему решили подмочить мою репутацию, — резюмировала актриса.
В интервью Пятому каналу актриса добавила, что могла бы «сыграть на этом хайпе», но предпочитает посмеяться над тем, что «любую эмоцию воспринимают, как будто ты под каким-то допингом».
Ранее один из телеграм-каналов опубликовал информацию, что автомобиль актрисы остановили сотрудники московской ГИБДД, и она странно себя вела. После вопроса о наркотиках звезда якобы достала сверток с наркотиками из нижнего белья, и стала фигурантом уголовного дела. Эту новость быстро распространили СМИ.