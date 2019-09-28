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Садальский рассказал, что связывало его с Захаровым 

Рамблер 1 час назад
Садальский рассказал, что связывало его с Захаровым
Фото: РИА Новости
У Станислава Садальского и Марка Захарова были общие учителя.
Станислав Садальский лично мало встречался с великим режиссером. Но судьба подарила ему счастье быть учеником Григория Григорьевича Конского, у которого когда-то обучались мама Захарова, а затем и сам Марк Анатольевич.
«Я имел только косвенные соприкосновения с ним. Печально, что такая дата. Печально, что он ушел. Это еще одна ниточка, которая связывает с учениками Станиславского. Как обычно говорят в таких случаях… Он, наверно, не был верующим человеком, но обычно религиозные люди говорят, что смерть примиряет. Царствие небесное великому режиссеру, великому человеку, великому ученику моих учителей. Светлая память его маме и соболезнования Саше Захаровой (дочь режиссера)», — цитирует слова Садальского Teleprogramma.pro.
Художественный руководитель театр «Ленком» Марк Антольевич Захаров ушел из жизни сегодня утром на 86-м году из-за осложнений после перенесенного воспаления легких.
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Шоу-бизнес , Григорий Конский , Марк Захаров , Саша Захарова
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