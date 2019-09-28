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На звезду «Счастливы вместе» с кокаином завели уголовное дело 

Lenta.ru + ещё 19 20 минут назад
На Бочкареву завели уголовное дело
Фото: телесериал «Счастливы вместе»
В отношении актрисы Натальи Бочкаревой, известной по ситкому «Счастливы вместе», возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Артистка находится под подпиской о невыезде.
В пресс-службе столичного главка МВД агентству, не уточнив имя фигурантки дела, заявили, что женщину действительно задержали 28 сентября в центре Москвы, когда она находилась за рулем автомобиля. В ходе досмотра сотрудники ГИБДД обнаружили у нее пакет с 0,69 грамма кокаина.
Первым о задержании Бочкаревой с кокаином сообщил Telegram-канал «112». После его публикации актриса выступила с опровержением этой информации и заявила, что подаст в суд.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД , МВД
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