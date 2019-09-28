На Бочкареву завели уголовное дело

На звезду «Счастливы вместе» с кокаином завели уголовное дело

В отношении актрисы Натальи Бочкаревой , известной по ситкому «Счастливы вместе», возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Артистка находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству, не уточнив имя фигурантки дела, заявили, что женщину действительно задержали 28 сентября в центре Москвы, когда она находилась за рулем автомобиля. В ходе досмотра сотрудники ГИБДД обнаружили у нее пакет с 0,69 грамма кокаина.

Первым о задержании Бочкаревой с кокаином сообщил Telegram-канал «112». После его публикации актриса выступила с опровержением этой информации и заявила, что подаст в суд.