Стали известны подробности работы Собчак на Первом

Стали известны подробности работы Ксении Собчак на Первом канале

В день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова Первый канал выпустил загадочный рекламный ролик. Видео анонсировало сотрудничество Собчак с телеканалом. Поклонники предположили, что Ксения будет вести скандальное шоу «Пусть говорят», которое долгое время вел Андрей Малахов, а сейчас ведущим является Дмитрий Борисов.

Недавно стало известно, что руководству канала сложно достичь соглашения с Собчак. Ролик-анонс даже убрали со всех площадок «Первого». По информации СМИ, сотрудничество с журналисткой оказалось под вопросом. Теперь же появилась информация, что передаче с Собчак быть, однако условия работы все еще обговариваются.

Как сообщает СтарХит, Ксения действительно будет вести шоу «Пусть говорят», но, вероятно, не заменит Дмитрия Борисова. Руководство канала допускает вариант, что у шоу будет два ведущих, которые будут чередоваться: неделю передачу будет вести Собчак, а следующую неделю — Борисов.

Напомним, что ранее у Собчак был опыт сотрудничества с Первым каналом. В 2008-2009 годах она вела шоу «Последний герой», а в 2009 году передачу «Две звезды».

Помимо возвращения на Первый канал, Собчак работает еще над несколькими проектами. Совсем недавно на платформе Яндекс. Эфир Ксения дебютировала в качестве ведущей познавательного шоу «Такая история».

Кроме того, журналистка уже почти год старается покорить российский YouTube, приглашая знаменитостей для откровенных разговоров в шоу «Осторожно, Собчак!». Также стало известно, что Собчак выкупила права на формат популярного телешоу «Семейство Кардашян» и уже начала съемки российского аналога, рассказывающего про жизнь семьи Яны Рудковской.