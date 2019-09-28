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Стали известны подробности работы Ксении Собчак на Первом канале 

Версия + ещё 2 47 минут назад
Стали известны подробности работы Собчак на Первом
Фото: Версия
В день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова Первый канал выпустил загадочный рекламный ролик. Видео анонсировало сотрудничество Собчак с телеканалом. Поклонники предположили, что Ксения будет вести скандальное шоу «Пусть говорят», которое долгое время вел Андрей Малахов, а сейчас ведущим является Дмитрий Борисов.
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Недавно стало известно, что руководству канала сложно достичь соглашения с Собчак. Ролик-анонс даже убрали со всех площадок «Первого». По информации СМИ, сотрудничество с журналисткой оказалось под вопросом. Теперь же появилась информация, что передаче с Собчак быть, однако условия работы все еще обговариваются.
Как сообщает СтарХит, Ксения действительно будет вести шоу «Пусть говорят», но, вероятно, не заменит Дмитрия Борисова. Руководство канала допускает вариант, что у шоу будет два ведущих, которые будут чередоваться: неделю передачу будет вести Собчак, а следующую неделю — Борисов.
Напомним, что ранее у Собчак был опыт сотрудничества с Первым каналом. В 2008-2009 годах она вела шоу «Последний герой», а в 2009 году передачу «Две звезды».
Помимо возвращения на Первый канал, Собчак работает еще над несколькими проектами. Совсем недавно на платформе Яндекс. Эфир Ксения дебютировала в качестве ведущей познавательного шоу «Такая история».
Кроме того, журналистка уже почти год старается покорить российский YouTube, приглашая знаменитостей для откровенных разговоров в шоу «Осторожно, Собчак!». Также стало известно, что Собчак выкупила права на формат популярного телешоу «Семейство Кардашян» и уже начала съемки российского аналога, рассказывающего про жизнь семьи Яны Рудковской.
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