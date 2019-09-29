Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк

Звезда сериала «Не родись красивой» сообщила, что решила побриться налысо, чтобы таким образом выразить поддержку своей подруге Анастасии Заворотнюк , — пишет Teleprogramma.pro.

Фотографию с экстремально короткой стрижкой Нелли выставила в своем инстаграме, где и написала, что хочет поддержать тяжело больную Заворотнюк, так как той сейчас тяжело вдвойне.

Во-первых, приходится сражаться со страшной болезнью, во-вторых, с негативом от того хайпа, который поднялся в последнее время в обществе.