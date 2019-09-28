Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Глухаря» отказался извиняться за скандал в самолете 

Lenta.ru 1 час назад
Аверин отказался извиняться за скандал в самолете
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Актер Максим Аверин отказался извиняться за скандал на борту самолета во время рейса Барнаул — Москва. Видео с его ответом опубликовал телеканал РЕН ТВ.
«Я извиняться не буду. Потому что я ничего не сделал», — прокомментировал артист. По его мнению, на борту самолета «ничего не случилось». После вопроса журналиста, сожалеет ли актер о случившемся, Аверин попрощался и сел в машину.
26 сентября Аверина задержали сразу после приземления самолета в московском аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол, а также предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. В полиции отметили, что актер, предположительно, находился в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.
Позже было опубликовано видео, на котором директор артиста Николай Корнеев ругается матом и требует убрать камеру, в то время как сам Аверин стоит сзади в кепке и солнечных очках, прикрывая лицо рукой. Отмечалось, что зачинщиком конфликта стал именно представитель актера, который находился в состоянии алкогольного опьянения и игнорировал замечания бортпроводников.
Максим Аверин — актер театра, кино и телевидения. Наибольшую известность ему принесла роль следователя отдела милиции «Пятницкий» Сергея Глухарева в сериале «Глухарь». Кроме того, он снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Склифосовский» и «Доктор Живаго».
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Последние новости
Найден повод для начала торговой войны США и ЕС Найден повод для начала торговой войны США и ЕС Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз Киргизия задумала отказаться от кириллицы после эфира Малахова Киргизия задумала отказаться от кириллицы после эфира Малахова
Комментарии17
Шоу-бизнес , Максим Аверин , Аэропорт Шереметьево , РЕН ТВ , Барнаул , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела»
Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела»50
Военные РФ прибыли в Венесуэлу
Военные РФ прибыли в Венесуэлу8
«В ядерной войне не будет победителей»
«В ядерной войне не будет победителей»35
Стрельба произошла в ночном столичном клубе
Стрельба произошла в ночном столичном клубе
Россиянин самокатом пробил голову ребенку
Россиянин самокатом пробил голову ребенку
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение