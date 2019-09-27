Проклятие «прекрасной няни»: судьба актеров сериала

Рак, смерть близких, обвинения в мошенничестве: судьба актеров сериала «Моя прекрасная няня»

Комедийный сериал «Моя прекрасная няня» вышел на экраны 15 лет назад. Как сложились судьбы главных героев ситкома, разбирался «СтарХит».

Участие в сериале сделало Заворотнюк знаменитой, напоминает издание, однако на съемках она окунулась в неудачный роман с женатым коллегой Сергеем Жигуновым . А затем, уже будучи замужем за фигуристом Петром Чернышевым , столкнулась с финансовыми проблемами, открыв каток под названием «Ялта Ice» и потерпев убытки, а также взяв в банке валютный кредит.

После того как был улажен вопрос с финансами, артистка всерьез задумалась об общем ребенке с любимым супругом. И, по слухам, решилась на процедуру ЭКО. В октябре младшей дочери актрисы Миле исполнится год, однако в СМИ появились тревожные сообщения о серьезных проблемах у Заворотнюк со здоровьем. Сообщалось, что она борется с раком мозга, однако лечение не помогает и Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии.

От рака умерла и еще одна звезда сериала, сыгравшая маму Вики, актриса Любовь Полищук . В 2005 году у нее диагностировали рак позвоночника, а скончалась артистка 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. Несмотря на боль, Полищук работала на съемочной площадке сериала, отыгрывая свои сцены. Коллеги вспоминали, что иногда она просила сыграть сцену сидя.

Страшной оказалась и судьба Александры Назаровой , сыгравшей в сериале бабушку Вики Прутковской. У актрисы при невыясненных обстоятельствах умер единственный сын. В медицинской экспертизе было написано: «След от одного укола», рассказывала Назарова. Она взяла на воспитание дочь сына и работала до самой смерти, стремясь обеспечить внучке достойное будущее. В этом году актриса умерла.

Последнее время в финансовых скандалах мелькает имя актера Сергея Жигунова, сыгравшего в сериале роль продюсера Максима Шаталина. Так, в прошлом году на экраны вышел сериал «Динозавры», главную роль в котором сыграл Александр Панкратов-Черный . По словам участников проекта, они не получили причитающихся гонораров. Сам Жигунов, владеющий тремя продюсерскими компаниями, пытается доказать банкротство и категорически отказывается комментировать эту тему.