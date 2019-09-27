Проклятие «прекрасной няни»: судьба актеров сериала

Комедийный сериал «Моя прекрасная няня» вышел на экраны 15 лет назад. Как сложились судьбы главных героев ситкома, разбирался «СтарХит».
По данным издания, на главную роль — няни Вики — претендовали Нонна Гришаева, Ольга Шелест, Наташа Королева. Продюсеры же долго выбирали между певицей Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Сейчас многие сравнивают их судьбы: и певица, и актриса столкнулись со страшным диагнозом — рак мозга.
Участие в сериале сделало Заворотнюк знаменитой, напоминает издание, однако на съемках она окунулась в неудачный роман с женатым коллегой Сергеем Жигуновым. А затем, уже будучи замужем за фигуристом Петром Чернышевым, столкнулась с финансовыми проблемами, открыв каток под названием «Ялта Ice» и потерпев убытки, а также взяв в банке валютный кредит.
После того как был улажен вопрос с финансами, артистка всерьез задумалась об общем ребенке с любимым супругом. И, по слухам, решилась на процедуру ЭКО. В октябре младшей дочери актрисы Миле исполнится год, однако в СМИ появились тревожные сообщения о серьезных проблемах у Заворотнюк со здоровьем. Сообщалось, что она борется с раком мозга, однако лечение не помогает и Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии.
От рака умерла и еще одна звезда сериала, сыгравшая маму Вики, актриса Любовь Полищук. В 2005 году у нее диагностировали рак позвоночника, а скончалась артистка 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. Несмотря на боль, Полищук работала на съемочной площадке сериала, отыгрывая свои сцены. Коллеги вспоминали, что иногда она просила сыграть сцену сидя.
Страшной оказалась и судьба Александры Назаровой, сыгравшей в сериале бабушку Вики Прутковской. У актрисы при невыясненных обстоятельствах умер единственный сын. В медицинской экспертизе было написано: «След от одного укола», рассказывала Назарова. Она взяла на воспитание дочь сына и работала до самой смерти, стремясь обеспечить внучке достойное будущее. В этом году актриса умерла.
Последнее время в финансовых скандалах мелькает имя актера Сергея Жигунова, сыгравшего в сериале роль продюсера Максима Шаталина. Так, в прошлом году на экраны вышел сериал «Динозавры», главную роль в котором сыграл Александр Панкратов-Черный. По словам участников проекта, они не получили причитающихся гонораров. Сам Жигунов, владеющий тремя продюсерскими компаниями, пытается доказать банкротство и категорически отказывается комментировать эту тему.
Имя Бориса Григорьевича, сыгравшего в сериале дворецкого Константина, очернил его сын, продюсер Владимир Смолкин, занимавшийся организацией гастролей в Петербурге. Его обвинили в незаконном обналичивании 179 миллионов рублей. В начале февраля по громкому делу состоялся суд. Владимира Смолкина приговорили к трем годам условного заключения и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.