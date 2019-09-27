Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк 

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе… Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов…», — написала Волочкова.
Подписчики остались удивлены призывом балерины, заметив, что о душе молятся после смерти, а когда человек болеет, надо молиться о здравии.
При этом Волочкова оставила замечания без ответа и не стала исправлять пост.