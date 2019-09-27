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Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк 

Рамблер 26 минут назад
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
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«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе… Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов…», — написала Волочкова.
Подписчики остались удивлены призывом балерины, заметив, что о душе молятся после смерти, а когда человек болеет, надо молиться о здравии.
При этом Волочкова оставила замечания без ответа и не стала исправлять пост.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анастасия Волочкова
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