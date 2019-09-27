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Акиньшина показала поклонникам откровенный спектакль 

Рамблер 1 час назад
Акиньшина показала поклонникам откровенный спектакль
Фото: РИА Новости
Оксана Акиньшина выложила на своей странице в Instagram отрывок спектакля с эротическими элементами. Актриса посетила один из мадридских театров, где прошла неординарная постановка.
В ролике запечатлены два максимально откровенных эпизода, в которых артистка на сцене взаимодействует с несколькими голыми мужчинами.
«Немного оперы! Гендель-Шмендель! Не робеем», — подписала пост Акиньшина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Публикация вызвала широкий резонанс среди подписчиков актрисы, в том числе и среди её коллег по цеху.
«Твоя роль», — написал Гоша Куценко и в ответ был послан актрисой.
«Свежо. Интересно, какой у актрисы внутренний текст? Думаю, она вспоминает, выключила ли дома утюг», — предположила Елизавета Боярская.
«Неудобно вечером после работы, рассказывать мужу, как прошёл рабочий день))))», — отметила пользовательница под ником tsapik.
«Ну вот, теперь в прямом смысле опера — оральное искусство», — подчеркнула tanyamaksimovi4.
За неполные сутки поле публикации пост набрал почти 7,5 тысяч лайков.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елизавета Боярская , Оксана Акиньшина , Гоша Куценко
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