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Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить мужа 

360tv.ru 1 час назад
Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить мужа
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лазарев стал гостем шоу «Секрет на миллион», где предложил ведущей Лере Кудрявцевой возобновить отношения. Предложение артист сделал в шутку. Об этом сообщило РИА ФАН.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев ранее встречались на протяжении четырех лет, однако все же решили остаться друзьями. Сейчас телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, а сам артист стал отцом. Теперь же бывшая пара встретилась на шоу, которое выйдет в эфир 29 сентября на телеканале НТВ.
На протяжении всей программы звезды обменивались дружескими шутками.
«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — со смехом обратилась Кудрявцева к Лазареву.
В ответ певец также пошутил и предложил бывшей возлюбленной бросить мужа и возобновить отношения с ним.
После съемок шоу Лера в колонке для Woman.ru поделилась впечатлениями от встречи с артистом.
«Я знала, что, рассказывая о нашем романе, Сережа не будет ничего приукрашивать и обвинять во всем кого угодно, только не себя. Я уверена: если отношения заканчиваются, в этом «виноваты» оба партнера, потому что ошибки совершают все… Вспоминая о нашем романе теперь, мы можем и посмеяться, и подшутить друг над другом. А первое время после расставания больно было и мне, и Сереже, ведь нас связывало действительно глубокое и светлое чувство», — написала Кудрявцева.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева , Woman.ru , НТВ
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