Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить мужа

Певец Сергей Лазарев стал гостем шоу «Секрет на миллион», где предложил ведущей Лере Кудрявцевой возобновить отношения. Предложение артист сделал в шутку. Об этом сообщило РИА ФАН.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев ранее встречались на протяжении четырех лет, однако все же решили остаться друзьями. Сейчас телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым , а сам артист стал отцом. Теперь же бывшая пара встретилась на шоу, которое выйдет в эфир 29 сентября на телеканале НТВ.

На протяжении всей программы звезды обменивались дружескими шутками.

«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — со смехом обратилась Кудрявцева к Лазареву.

В ответ певец также пошутил и предложил бывшей возлюбленной бросить мужа и возобновить отношения с ним.

После съемок шоу Лера в колонке для Woman.ru поделилась впечатлениями от встречи с артистом.