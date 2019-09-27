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Джигурду возмутил запрет курить на балконе 

Рамблер + ещё 9 44 минуты назад
Джигурда отреагировал на запрет курения на балконе
Фото: РИА Новости
Никита Джигурда раскритиковал запрет на курение на балконах, который вступит в силу в России 1 октября.
Джигурда назвал запрет глупостью и заявил, что российские власти полностью оторваны от жизни.
«Шашлыки жарить — это понятно, они боятся открытого огня, но с курением я категорически против. Потому что это такая глупость! Правительство настолько оторвано от жизни!», — возмутился Джигурда в разговоре с «Телепрограммой».
Актер предположил, что цель нового запрета — озлобить людей, и она полностью достигнута.
Также артиста возмутило, что на балконе курить нельзя, а в оконную форточку можно. Кроме того, Джигурда заявил, что нельзя курящих людей лишать возможности снимать стресс посредством сигарет.
20 сентября правительство внесло изменения в правила противопожарного режима в РФ, которые запрещают использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, россияне лишились возможности курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах. Запрет вступает в силу 1 октября.
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Шоу-бизнес , Общество , Никита Джигурда
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