Джигурда отреагировал на запрет курения на балконе

Джигурду возмутил запрет курить на балконе

Никита Джигурда раскритиковал запрет на курение на балконах, который вступит в силу в России 1 октября.

Джигурда назвал запрет глупостью и заявил, что российские власти полностью оторваны от жизни.

«Шашлыки жарить — это понятно, они боятся открытого огня, но с курением я категорически против. Потому что это такая глупость! Правительство настолько оторвано от жизни!», — возмутился Джигурда в разговоре с «Телепрограммой».

Актер предположил, что цель нового запрета — озлобить людей, и она полностью достигнута.

Также артиста возмутило, что на балконе курить нельзя, а в оконную форточку можно. Кроме того, Джигурда заявил, что нельзя курящих людей лишать возможности снимать стресс посредством сигарет.

20 сентября правительство внесло изменения в правила противопожарного режима в РФ, которые запрещают использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, россияне лишились возможности курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах. Запрет вступает в силу 1 октября.