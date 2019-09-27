Михаил Шац едва не задохнулся на «Форт Боярд»

На съемках «Форта Боярд» юморист Михаил Шац чуть не задохнулся под водой и прошел по карнизу на тридцатиметровой высоте. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, юморист в третий раз штурмует знаменитую крепость и в качестве капитана команды принял участие в наиболее сложных конкурсах второго выпуска «Форта Боярд», который выйдет на канале СТС.
Так, именно Михаилу Шацу досталось испытание — «Подводная клетка», в которой юморист пытался отыскать спрятанный на дне код. Для этого Шацу пришлось опуститься под воду и откручивать туго затянутые болты, а решетка сверху мешала набрать воздуха при выныривании. В какой-то момент Валентина Мазунина и Анна Цуканова-Котт всерьез начали беспокоится за своего капитана, отмечается в статье.
Не менее тяжелое задание, по данным издания, ждало Шаца на тридцатиметровой высоте — ему пришлось идти по карнизу вдоль наружной стены форта.
«Больше всего я боюсь высоты, поэтому страшно было даже со страховкой. (…) Представляю, какое чувство страха было на моем лице. А вообще, мне кажется, я хлебнул этого шоу достаточно», — цитирует слова юмориста издание.