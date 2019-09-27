Михаил Шац едва не задохнулся на «Форт Боярд»

Шац на съемках чуть не задохнулся под водой

На съемках «Форта Боярд» юморист Михаил Шац чуть не задохнулся под водой и прошел по карнизу на тридцатиметровой высоте. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, юморист в третий раз штурмует знаменитую крепость и в качестве капитана команды принял участие в наиболее сложных конкурсах второго выпуска «Форта Боярд», который выйдет на канале СТС.

Так, именно Михаилу Шацу досталось испытание — «Подводная клетка», в которой юморист пытался отыскать спрятанный на дне код. Для этого Шацу пришлось опуститься под воду и откручивать туго затянутые болты, а решетка сверху мешала набрать воздуха при выныривании. В какой-то момент Валентина Мазунина Анна Цуканова-Котт всерьез начали беспокоится за своего капитана, отмечается в статье.

Не менее тяжелое задание, по данным издания, ждало Шаца на тридцатиметровой высоте — ему пришлось идти по карнизу вдоль наружной стены форта.