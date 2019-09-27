Бузова приехала на родину матери

Владивосток — малая родина матери Ольги Бузовой. Об этом певица сама рассказала в своем инстаграме.

В настоящее время Бузова гастролирует по городам России. Вчера она дала концерт в Благовещенске, сегодня даст во Владивостоке. Утром она опубликовала в инстаграме фото оттуда. На нем певица запечатлена на фоне океана.

«Владивосток! Родина моей мамочки…» — написала она.

Бузова рассказала, что во Владивостоке ее дедушка ходил в океан и познакомился с бабушкой. Они жили в Косом переулке, ее мать училась в школе №13. В какой-то момент семья переехала в Клайпеду.

Кроме того, в сторис Бузова опубликовала несколько видео из Владивостока. На них она призналась, что счастлива быть в городе, в котором родилась любовь ее бабушки и дедушки, родилась ее мать и живут многие ее друзья.