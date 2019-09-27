Бузова приехала на родину матери 

Владивосток — малая родина матери Ольги Бузовой. Об этом певица сама рассказала в своем инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Владивосток 🙏🏻 Родина моей мамочки… Здесь мой дедушка ходил в океан🚢 познакомился с бабушкой, и здесь же родилась моя мамуля❤️ Жили на Косом переулке😙и мама пешком сама в 7 лет шла до 13 школы, где и училась, пока не переехали в Клайпеду …Я жду вас всех сегодня в Палладе на моем шоу «Принимай меня» 🙌🏻 Новые песни, новая программа…Мы на месте 🚀 Вот она я👸🏻 Кто сегодня с нами? Пишите 🥰#бузоватур2019#ПринимайМеня#вотоная#Бузова#Buzova
В настоящее время Бузова гастролирует по городам России. Вчера она дала концерт в Благовещенске, сегодня даст во Владивостоке. Утром она опубликовала в инстаграме фото оттуда. На нем певица запечатлена на фоне океана.
«Владивосток! Родина моей мамочки…» — написала она.
Бузова рассказала, что во Владивостоке ее дедушка ходил в океан и познакомился с бабушкой. Они жили в Косом переулке, ее мать училась в школе №13. В какой-то момент семья переехала в Клайпеду.
Кроме того, в сторис Бузова опубликовала несколько видео из Владивостока. На них она призналась, что счастлива быть в городе, в котором родилась любовь ее бабушки и дедушки, родилась ее мать и живут многие ее друзья.
«Несмотря на сложный переезд, усталость, я заряжена максимальной любовью и сегодня буду дарить (ее. — Прим. ред.) вам», — добавила она.