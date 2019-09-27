«Бесит»: Стоцкая — об «отце» своих детей Киркорове

В 2002 году Киркоров заметил Стоцкую в Театре Луны, где она играла, и стал ее продюсером. В 2003-м певица вышла замуж за актера Алексея Секирина , в 2008-м они развелись. Позже вторым мужем Стоцкой стал ресторатор Сергей Абгарян. В браке с ним артистка в 2011-м родила сына Александра, в 2017-м — дочь Веру.

Между тем с самого начала сотрудничества Стоцкой с Киркоровым в СМИ появлялась информация, что они любовники. По словам певицы, несколько раз в год она появляется до сих пор. Более того, высказывается мнение, что Киркоров — отец ее детей.

«Раздражает, злит, бесит», — описала свои чувства Стоцкая.

Она назвала это чушью, сплетнями, нелепицами и оскорблениями и призналась в страхе перед тем, что ее близкие могут в это поверить.

Кроме того, певица рассказала, что ее сын учится в государственной школе, его няня — филиппинка, отец приходит поздно, сама она практически не гастролирует, на корпоративах выступает редко ради дополнительного заработка, а скоро в Московском дворце молодежи состоится премьера спектакля с ее участием «Комедия о том, как банк грабили».