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«Бесит»: Стоцкая — об «отце» своих детей Киркорове 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
«Бесит»: Стоцкая — об «отце» своих детей Киркорове
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров — не отец детей Анастасии Стоцкой, заявила «Дням.ру» она сама.
В 2002 году Киркоров заметил Стоцкую в Театре Луны, где она играла, и стал ее продюсером. В 2003-м певица вышла замуж за актера Алексея Секирина, в 2008-м они развелись. Позже вторым мужем Стоцкой стал ресторатор Сергей Абгарян. В браке с ним артистка в 2011-м родила сына Александра, в 2017-м — дочь Веру.
Между тем с самого начала сотрудничества Стоцкой с Киркоровым в СМИ появлялась информация, что они любовники. По словам певицы, несколько раз в год она появляется до сих пор. Более того, высказывается мнение, что Киркоров — отец ее детей.
«Раздражает, злит, бесит», — описала свои чувства Стоцкая.
Она назвала это чушью, сплетнями, нелепицами и оскорблениями и призналась в страхе перед тем, что ее близкие могут в это поверить.
Кроме того, певица рассказала, что ее сын учится в государственной школе, его няня — филиппинка, отец приходит поздно, сама она практически не гастролирует, на корпоративах выступает редко ради дополнительного заработка, а скоро в Московском дворце молодежи состоится премьера спектакля с ее участием «Комедия о том, как банк грабили».
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Алексей Секирин
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