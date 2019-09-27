Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт смысл маски и пластыря на лице Майкла Джексона 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Раскрыт смысл маски и пластыря на лице Майкла Джексона
Фото: РИА Новости
Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес объяснил, зачем поп-певец носил пластырь на носу и скрывал лицо маской. Об этом сообщает издание Metro.
Он заявил, что так артист пытался вызвать подозрения у журналистов и старался показаться таинственным в глазах общественности. Исполнитель был убежден, что интерес к нему пропадет, если из его образа исчезнет загадка.
«Он умел манипулировать СМИ. Он точно знал, как попасть на первые страницы», — вспомнил Фиддес.
По его словам, Джексон также не стремился раскрывать свою сексуальной ориентацию, чтобы подогревать интерес прессы. Телохранитель добавил, что певец не хотел «расстраивать фанатов и разрушать мистическую иллюзию вокруг себя».
Фиддес назвал полной чушью обвинения в педофилии, выдвинутые против звезды. Он подчеркнул, что Джексон встречался с девушками, а также состоял в браке. По мнению мужчины, певец не мог растлевать детей на своем ранчо, потому что «едва ли там появлялся».
В августе стало известно, что во время допроса в 1994 году американский актер Марлон Брандо признался, что подозревает поп-звезду в педофилии. Артист поначалу считал Джексона геем, однако после личной беседы подумал, что тот «возможно, имеет какое-то отношение к детям».
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Последние новости
В скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским нашли российский след В скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским нашли российский след Москвичей предупредили об ухудшении качества воздуха Москвичей предупредили об ухудшении качества воздуха Байден и его сын избежали допроса украинских следователей Байден и его сын избежали допроса украинских следователей
Комментарии
Шоу-бизнес , Майкл Джексон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на скандал с Малаховым
МИД отреагировал на скандал с Малаховым91
В Рязани расправились с блокадником и его женой
В Рязани расправились с блокадником и его женой40
В скандале с Трампом увидели руку Москвы
В скандале с Трампом увидели руку Москвы116
Киев опасается восстановления авиасообщения с РФ
Киев опасается восстановления авиасообщения с РФ350
Малахов ответил Киргизии
Малахов ответил Киргизии140
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение