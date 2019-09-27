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Стал известен второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва 

Teleprogramma.pro + ещё 4 34 минуты назад
Назван второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва
Фото: ТАСС
Телекомпания РЕН ТВ выяснила, кем был второй участник дебоша в самолете авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшим рейс Барнаул-Москва. Им оказался директор Максима Аверина Николай Коренев. По информации издания, именно он и оказался зачинщиков скандала.
Директор артиста был пьян и спровоцировал конфликт с бортпроводницами, ругался матом и не реагировал на замечания экипажа борта. Журналисты агентства РИА Новости связались с Кореневым и поинтересовались о Максиме Аверине. Представитель звезды «Глухаря» отметил, что Аверин жив — здоров и сейчас работает дома. Кроме того, Николай подчеркнул, что ему неизвестно о задержании артиста.
Напомним, портал Teleprogramma.pro ранее сообщал о том, что обоих мужчин по прилету в Москву задержали полицейские и отвезли в участок, где составили на них административный протокол, выписав штраф в 500 рублей. После чело Максим Аверин отправился домой, а Коренев на медицинское освидетельствование.
Чуть позже неприятный инцидент прокомментировали представители авиакомпании «Аэрофлот».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Аверин , Николай Коренев , Аэрофлот
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