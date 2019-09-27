Назван второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва

Стал известен второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва

Директор артиста был пьян и спровоцировал конфликт с бортпроводницами, ругался матом и не реагировал на замечания экипажа борта. Журналисты агентства РИА Новости связались с Кореневым и поинтересовались о Максиме Аверине. Представитель звезды «Глухаря» отметил, что Аверин жив — здоров и сейчас работает дома. Кроме того, Николай подчеркнул, что ему неизвестно о задержании артиста.

Напомним, портал Teleprogramma.pro ранее сообщал о том, что обоих мужчин по прилету в Москву задержали полицейские и отвезли в участок, где составили на них административный протокол, выписав штраф в 500 рублей. После чело Максим Аверин отправился домой, а Коренев на медицинское освидетельствование.

Чуть позже неприятный инцидент прокомментировали представители авиакомпании «Аэрофлот».