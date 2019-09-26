Заворотнюк спасет только благодать

Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит сама, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.

По данным прессы, у Заворотнюк — глиобластома. Анатолий Михайленко объяснил, что эта форма опухоли мозга злокачественная, развивается стремительно, сопровождается постоянной головной болью, диагностируется после трепанации черепа, а ее лечение подразумевает сокращение размера опухоли, химио— и гамма— или лучевую терапию.

«Выживаемость единичная, и это воспринимается как божья благодать», — добавил врач.

По его словам, основная причина глиобластомы — изменения гена АРС. Они передаются по наследству, а экстракорпоральное оплодотворение спровоцировать рак мозга не может.