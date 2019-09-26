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Заворотнюк спасет только благодать 

Рамблер 2 часа назад
Заворотнюк спасет только благодать
Фото: РИА Новости
Анастасия Заворотнюк выживет лишь благодаря божьей благодати, заявил «Дням.ру» онколог Анатолий Михайленко.
Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит сама, переведена в обычную палату, ее опухоль неоперабельна, а состояние стабильно тяжелое.
По данным прессы, у Заворотнюк — глиобластома. Анатолий Михайленко объяснил, что эта форма опухоли мозга злокачественная, развивается стремительно, сопровождается постоянной головной болью, диагностируется после трепанации черепа, а ее лечение подразумевает сокращение размера опухоли, химио— и гамма— или лучевую терапию.
«Выживаемость единичная, и это воспринимается как божья благодать», — добавил врач.
По его словам, основная причина глиобластомы — изменения гена АРС. Они передаются по наследству, а экстракорпоральное оплодотворение спровоцировать рак мозга не может.
Продолжительность жизни больного зависит от структуры опухоли и методов лечения, аппаратуры и препаратов. Тот факт, что глиобластома была у Жанны Фриске и Дмитрия Хворостовского, а теперь может быть у Анастасии Заворотнюк, онколог назвал совпадением.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Дмитрий Хворостовский , Жанна Фриске
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