Галкин стал похож на Собчак

В Gradient можно загрузить свое селфи и приложение подберет знаменитость или историческую личность, на которую человек похож внешне.

«У кого-нибудь есть телефон Богомолова?» — так подписал Галкин свое фото, совмещённое со снимком Собчак.

«У меня», — ответил ему певец Николай Басков.

В комментарии пришел и бывший муж Собчак, актер Максим Виторган

«Сначала ко мне», — написал он.

Подписчики Галкина начали спорить, есть ли сходство, а некоторые из них решили, что Галкин превосходит Собчак.

«Одно лицо», — @natalya_k. v (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Почти родня, максим, вы по моему мнению превосходите, вы ее затмили, но что то общее наблюдается», — отметила @annaneizhmakova.