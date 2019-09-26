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Галкин стал похож на Собчак 

Рамблер 2 часа назад
Галкин стал похож на Собчак
Фото: РИА Новости
Телеведущий Максим Галкин с помощью резко набравшего популярность фоторедактора Gradient выяснил, что он похож на журналистку Ксению Собчак. Об этом он рассказал в Instagram.
В Gradient можно загрузить свое селфи и приложение подберет знаменитость или историческую личность, на которую человек похож внешне.
«У кого-нибудь есть телефон Богомолова?» — так подписал Галкин свое фото, совмещённое со снимком Собчак.
«У меня», — ответил ему певец Николай Басков.
В комментарии пришел и бывший муж Собчак, актер Максим Виторган.
«Сначала ко мне», — написал он.
Подписчики Галкина начали спорить, есть ли сходство, а некоторые из них решили, что Галкин превосходит Собчак.
«Одно лицо», — @natalya_k. v (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Почти родня, максим, вы по моему мнению превосходите, вы ее затмили, но что то общее наблюдается», — отметила @annaneizhmakova.
«А почему она? Это у Макса внутреннее состояние? Это так он себя чувствует? Удивительные вещи узнаешь…» — порассуждала @ oleola6.
Ранее свой результат из Gradient опубликовала певица Ольга Бузова. Ее двойником оказалась Дженнифер Лопес.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Дженнифер Лопес , Николай Басков , Ксения Собчак , Максим Галкин , Ольга Бузова
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