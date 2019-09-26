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Лобода раскрыла детали скандала с дочерью Алсу 

Рамблер 1 час назад
Лобода раскрыла детали скандала с дочерью Алсу
Фото: РИА Новости
Светлана Лобода, которая в шестом сезоне программы «Голос. Дети» была наставницей дочери Алсу Микеллы Абрамовой, в интервью Ксении Собчак рассказала подробности скандала, связанного с победой девочки в конкурсе. Певица пояснила, почему сразу после финала выставила в соцсети фотографии других своих воспитанников и как Алла Пугачева отреагировала на результат шоу.
После финала конкурса Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала снимок с двумя своими воспитанниками — Нино Чеснер и Робертом Багратяном. Артистка пояснила, что своим поступком никак не хотела задеть дочь Алсу.
«Эти ребята со слезами на глазах встретили меня в коридоре и задавали вопрос: «Почему не мы?» И я для того, чтобы их поддержать, приехала домой и сделала первым делом пост. Это была поддержка моя», — пояснила певица, подчеркнув, что «Микелла получила свой приз».
При этом, по словам Лободы, она в процессе шоу старалась не выделять никого из своих подопечных.
«У меня были фавориты, да, у меня были любимчики. Но я понимала, что это дети, и ты должна детям каждому дать равноценную долю своей любви, своей заботы», — заявила певица.
На финал шоу отреагировала и Алла Пугачёва, которая решила поддержать проигравших детей. Примадонна предложила вручить участникам по звезде.
«Она говорит — победитель уже есть, победителей не судят. Но есть детки, которые остались. Давай сделаем им приятно», — вспоминает Лобода.
При этом певица подчеркнула, что «Первый канал» «максимально хорошо» справился с последствиями скандала, отметив, что отказалась участвовать в качестве наставника в дополнительном финале.
Более резко о скандале с победой дочери Алсу шоу высказалась продюсер Лободы Нателла Крапивина. Она назвала произошедшее «подставой» и отметила, что подобные инциденты недопустимы.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Нателла Крапивина , Светлана Лобода , Ксения Собчак , Алла Пугачева
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