Лобода раскрыла детали скандала с дочерью Алсу

После финала конкурса Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала снимок с двумя своими воспитанниками — Нино Чеснер и Робертом Багратяном. Артистка пояснила, что своим поступком никак не хотела задеть дочь Алсу.

«Эти ребята со слезами на глазах встретили меня в коридоре и задавали вопрос: «Почему не мы?» И я для того, чтобы их поддержать, приехала домой и сделала первым делом пост. Это была поддержка моя», — пояснила певица, подчеркнув, что «Микелла получила свой приз».

При этом, по словам Лободы, она в процессе шоу старалась не выделять никого из своих подопечных.

«У меня были фавориты, да, у меня были любимчики. Но я понимала, что это дети, и ты должна детям каждому дать равноценную долю своей любви, своей заботы», — заявила певица.

На финал шоу отреагировала и Алла Пугачёва, которая решила поддержать проигравших детей. Примадонна предложила вручить участникам по звезде.

«Она говорит — победитель уже есть, победителей не судят. Но есть детки, которые остались. Давай сделаем им приятно», — вспоминает Лобода.

При этом певица подчеркнула, что «Первый канал» «максимально хорошо» справился с последствиями скандала, отметив, что отказалась участвовать в качестве наставника в дополнительном финале.