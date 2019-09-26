Серябкина отказалась оскорбить Героя России

Дамир Юсупов реально спас людей, заявила Ольга Серябкина на YouTube-шоу Comment Out и отказалась писать оскорбительный для пилота комментарий.

Эпизод шоу с участием певицы, а также комика Данилы Поперечного, был опубликован вчера. Согласно правилам Comment Out, участник или делает нечто унизительное в студии, или пишет что-то унизительное в инстаграме какой-нибудь знаменитости.

«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.

Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями и 226 пассажирами на борту на кукурузное поле в августе и был удостоен за это звания Герой России.

Серябкина отказалась шутить о пилоте, потому тот «реально спас людей». Вместо этого певица согласилась, чтобы Данила Поперечный горячим воском написал свое имя на ее животе. Все это время она кричала от боли, в том числе матом.