Вдова Караченцова обратилась за помощью к Пугачевой

Вдова Караченцова обратилась за помощью к Алле Пугачевой

В октябре вдова Николая Караченцова почтит его память большим творческим вечером. На мероприятие, приуроченное к годовщине смерти народного артиста, придут его близкие, друзья и коллеги.

По слухам, Людмила Поргина лично связалась с Аллой Борисовной и попросила ее поддержать и помочь в проведении вечера памяти. В репертуаре самого Караченцова десятки музыкальных хитов, некоторые из которых должны будут 21 октября прозвучать со сцены. Гвоздем программы станет песня «Звезды сошли с небес…», написанная поэтессой Еленой Суржиковой. Эту композицию Николай Петрович особенно любил, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище. В ближайшее время на могиле актера появится памятник, на котором он будет изображен в образе своего знаменитого героя из постановки «Юнона и Авось», сообщал портал Teleprogramma.pro.