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Вдова Караченцова обратилась за помощью к Алле Пугачевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Вдова Караченцова обратилась за помощью к Пугачевой
Фото: КП/МИХАИЛ ФРОЛОВ, ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА
В октябре вдова Николая Караченцова почтит его память большим творческим вечером. На мероприятие, приуроченное к годовщине смерти народного артиста, придут его близкие, друзья и коллеги.
В числе приглашенных — Лариса Долина и Александр Розенбаум, Илья Резник и Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Олег Газманов и многие другие. А особым гостем концерта может стать Алла Пугачева, которая присутствовала и на прощании с Караченцовым в театре «Ленком».
По слухам, Людмила Поргина лично связалась с Аллой Борисовной и попросила ее поддержать и помочь в проведении вечера памяти. В репертуаре самого Караченцова десятки музыкальных хитов, некоторые из которых должны будут 21 октября прозвучать со сцены. Гвоздем программы станет песня «Звезды сошли с небес…», написанная поэтессой Еленой Суржиковой. Эту композицию Николай Петрович особенно любил, пишет сайт «Дни.ру».
Напомним, Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище. В ближайшее время на могиле актера появится памятник, на котором он будет изображен в образе своего знаменитого героя из постановки «Юнона и Авось», сообщал портал Teleprogramma.pro.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Долина , Тамара Гвердцители , Александр Розенбаум , Людмила Поргина , Лев Лещенко , Николай Караченцов , Илья Резник , Алла Пугачева , Олег Газманов
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