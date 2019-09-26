Подарок Лукашенко: за что наградили Пугачеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил певице Алле Пугачевой орден Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября.

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — сообщили в пресс-службе политика.

Орден Дружбы народов является высшей наградой Белоруссии для иностранных граждан.

В день 70-летия народной артистки СССР 15 апреля 2019 года Лукашенко в своем поздравлении оценил ее профессионализм и многогранный талант. «Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизнь людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому — неизменный зрительский интерес к каждому концерту с Вашим участием», — говорилось в сообщении белорусского лидера.

Российские и советские власти в разное время отмечали значительный вклад Пугачевой в культуру страны: в 1991 год она получила звание «народной артистки СССР», а в 1995-м стала лауреатом Госпремии России . Кроме того, она удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

В июне этого года стало известно, что Пугачева выступит в Минске 2 ноября. Как сообщил концертный директор певицы, она намерена повторить успех своего юбилейного концерта, который прошел 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце.

«2 ноября в «Минск-Арене» с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам!» — написала Елена Чупракова у себя в инстаграме.

Ожидается, что народная артистка СССР выступит с той же программой, которую она исполнила весной этого года. В тот раз певица порадовала поклонников хитами разных лет и яркой работой танцоров и актеров. При этом, выступая в Москве, Примадонна подчеркнула, что это будет единственный концерт.

Тогда СМИ писали, что билеты на московский концерт певицы разлетелись в очень короткий срок и стоили огромных денег. По информации, цена на место в партере начиналась от 100 тыс. рублей. Позже стало известно, что попасть на юбилейное шоу не удалось даже известной российской певице Наташе Королевой , поскольку она не успела купить билет вовремя.

Королева призналась, что она не вхожа в круг близких людей Примадонны, поэтому никаких других путей на выступление звезды, кроме как по билету, у нее не было. Она также рассказала, что ее мама большая поклонница Пугачевой и давно мечтала попасть на этот концерт, ради которого даже отменила важную поездку.

«Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла. Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе», — цитировал артистку «Собеседник».

С критикой Пугачевой, в частности, выступал журналист Сергей Соседов . В интервью «Вечерней Москве» он осудил Примадонну за заоблачные цены на ее сольный концерт.

«Дело в том, что я действительно искренне не понимаю, как может человек выходить на сцену и давать концерт один раз в десять лет. Ну понятно же, что если это так, то исполнителю явно по барабану и сцена, и зрители. Этот концерт — как кость, брошенная публике! «Ну, я знаю, вы меня любите, знаю, чего-то там хотите, ладно, я выйду, что-нибудь вам спою…» Вот так это выглядит на самом деле», — сказал он.

Кроме того, Соседов выразил сомнение по поводу вокальных данных Пугачевой. «Концерт — сплошь фанера, а Кобзон выйдет и две-три песни вживую споет, никакого „плюса“, только аккомпаниатор его Вот это уровень служения искусству! И сравни это с тем, что сейчас происходит. Уже на концерте к 60-летию Примадонны была сплошная фанера», — заключил он.