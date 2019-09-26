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Без комплексов: Дайнеко вслед за Лободой станцевала тверк 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Дайнеко вслед за Лободой станцевала тверк
Фото: РИА Новости
Виктория Дайнеко всегда была стройной, но за последние недели еще сильнее похудела. Она даже отправилась в магазин, чтобы приобрести новые купальники. На сцене и в жизни певица обычно предстает в романтических образах. Девушка чаще всего облачается в легкие элегантные платья или костюмы, которые звезда не раз надевала на голое тело. Но как оказалось, артистка может удивлять. На днях у себя дома она устроила зажигательные танцы.
На новом видео Виктория была запечатлена, когда собирала вещи в поездку. Она была облачена в футболку и облегающие лосины. В таком наряде она стала танцевать тверк. При этом певица поставила ноги на сцену и продемонстрировала, как виртуозно умеет двигать бедрами.
Одни поклонники восхитились пластичностью девушки, а другие не привыкли видеть ее такой раскованной, поэтому были очень удивлены.
«Ух ты», «А мне соберешь чемодан?», «Не делай так больше», «Какая красотка», — стали комментировать пост подписчики.
Отметим, что зажигательный танец в стиле тверк недавно станцевала Ирина Шейк, когда наслаждалась отдыхом в номере с подругой.
Умеет двигать бедрами и Светлана Лобода. При этом певица может танцевать не только на сцене, но даже в уборной. Поклонники уже мечтают, чтобы российские артисты приняли участие в танцевальном батле и показали все, на что способны.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Виктория Дайнеко , Ирина Шейк
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