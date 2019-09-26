«Прощайте, мини-юбки»: Светличная о болезни

«Прощайте, мини-юбки»: Светличная рассказала о болезни

Секс-символ СССР 79-летняя актриса Светлана Светличная пожаловалась журналистам на остеопороз — заболевание костных тканей, распространенное среди пожилых людей. По ее словам, из-за болезни ей пришлось отказаться от мини-юбок и обратиться за помощью к немецкому врачу, который пообещал привезти ей эффективное лекарство.

Актриса Светлана Светличная, завоевавшая популярность в СССР благодаря роли «любовницы» главного героя фильма «Бриллиантовая рука», рассказала о возрастной болезни, из-за которой ей пришлось обратиться за помощью к врачу из Германии , пишут «Дни.ру».

Рассказать о заболевании журналистам Светличной пришлось на премьере нового спектакля, куда актриса, ранее обещавшая и до 80 лет носить мини-юбки и провокационные наряды, чтобы «слушать добрые слова и комплименты», пришла в брючном костюме.

«Пристал ко мне остеопороз. Никогда не знала, какая это гадость. Ну, думаю, все — прощайте, мини-юбки!» — пожаловалась она.

Причиной остеопороза чаще всего является потеря кальция в костях, в результате которой снижается плотность костных тканей, увеличивается хрупкость скелета, повышается риск переломов бедер, предплечий и позвонков. Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте 60-70 лет.

«Я оптимист по жизни, стараюсь не обращать внимания на болезнь. Врачи посоветовали лекарство, которое эффективно, если его вовремя колоть в колени. А еще появился немецкий врач, который сказал мне, что у них есть какие-то действенные средства, которые помогают справиться с этим чисто возрастным заболеванием. Скоро обещал привезти», — отметила актриса.

Она также добавила, что провела конец весны и лето в гостях у младшего брата в Пензе, где набиралась сил, энергии, любовалась цветами и пробовала его самогон домашнего приготовления.

«В спектакле сегодня увидела цыганку, и самой захотелось пуститься в пляс. А еще там была модель — тоже мне понравилась. Это же мое время!» — добавила она.

Яркая внешность и неординарное поведение Светличной, которая считалась секс-символом в СССР, неоднократно становились причиной пристального внимания к ней со стороны СМИ. Так, в феврале широкий резонанс получили ее слова о навязчивом внимании со стороны режиссера «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая , сказанные в эфире программы «Выход в люди».

«Поначалу мне было приятно, как меня позвали и одели для кинопробы, но со стороны Гайдая внимание иногда было навязчивым», — рассказывала она.

По словам актрисы, режиссер был настолько впечатлен ее образом роковой соблазнительницы, что лично выбирал наряд для ее героини. Она также добавила, что после выхода фильма на экраны она стала получать «горы писем» из-за фривольной по тем временам сцены в бикини.

«Он действительно продумывал мой образ, но, например, танец с Никулиным стал импровизацией. После такой роли я стала получать горы писем и от офицеров, и от уголовников, это нормально», — объясняла она.

Сам же Гайдай, говоря об излишней по советским меркам эротичности некоторых сцен, подчеркивал, что не видит в них ничего зазорного, а бикини называл предметом одежды, который каждый зритель может увидеть своими глазами на пляже.

До этого о чрезмерном внимании со стороны режиссера писала в своих воспоминаниях заслуженная артистка России Наталья Варлей . В частности, она приводила в пример случай после празднования дня рождения Александра Демьяненко , исполнившего роль Шурика, когда Гайдай предложил проводить актрису до гостиницы.

Оказавшись на месте, режиссер не пошел в свой собственный номер, где он проживал вместе с супругой Ниной Гребешковой, а прошел следом за Варлей и попытался закрыть за собой дверь.

«И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — приводил отрывок из автобиографии Варлей «Starhit»

После этого инцидента актриса болезненно восприняла решение Гайдая о том, что ее героиню в фильме будет озвучивать другая актриса. Ее непонимание было вызвано, среди прочего, отсутствием до этого каких-либо претензий к ее голосу как у остальных членов съемочной группы, так и у самого режиссера. Сам Гайдай объяснил этот поступок обычной практикой тех лет, когда начинающих актрис озвучивали их более опытные коллеги.