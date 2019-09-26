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В Сети появилось видео со словами Децла о смерти 

Teleprogramma.pro + ещё 3 3 часа назад
В Сети появилось видео со словами Децла о смерти
Фото: РИА Новости
Мать рэп-музыканта Децла Ирина Толмацкая не может смириться со смертью своего сына. Об этом она неоднократно сообщала журналистам и постоянно пишет в своем блоге.
Ее Instagram полностью посвящен незаживающей материнской ране. В своем последнем посте она разместила видеоролик, в котором Кирилл рассуждает о смерти.
«Деньги — это не самое важное в жизни. Мы ничего не заберем с собой после смерти. Единственное, что мы сможем забрать — это наш опыт и поступки. Все. И это будет класться на весы», — сказал в кадре Кирилл.
К сожалению, женщина не может найти себе утешение даже в общении с внуком Антонием, сыном музыканта. Поскольку гражданская супруга Кирилла ограничила общение с родственниками покойного возлюбленного.
Ранее Ирина Толмацкая признавалась, что надевает вещи покойного сына, чтобы хоть как-то чувствовать его тепло. Матери кажется, что в одежде сына она ощущает прикосновение Кирилла.
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