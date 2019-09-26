Майли Сайрус напугала фанатов неестественной худобой

На днях Майли Сайрус решила отдохнуть от городской суеты и отправилась в Гранд-Каньон на территории плато Колорадо, штат Аризона, а также побывала в знаменитом Каньоне Антилопы, рядом с городом Пейдж, и национальном парке Зайон. Последние пару месяцев у 26-летней исполнительницы были весьма насыщенными. В начале минувшего августа стало известно, что она рассталась с актером Лиамом Хемсвортом — 21 числа этого же месяца пара подала на развод.
Вскоре после этого ей стали приписывать роман с блогером Кейтлин Картер, с которой она также недавно рассталась. В комментариях под свежими фотографиями артистки в «Инстаграме» поклонники бьют тревогу — многие из них считают ее худобу нездоровой и просят начать правильно питаться.