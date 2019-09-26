Майли Сайрус напугала фанатов неестественной худобой

Майли Сайрус насторожила фанатов неестественной худобой

Вскоре после этого ей стали приписывать роман с блогером Кейтлин Картер, с которой она также недавно рассталась. В комментариях под свежими фотографиями артистки в «Инстаграме» поклонники бьют тревогу — многие из них считают ее худобу нездоровой и просят начать правильно питаться.