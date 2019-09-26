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Гадалка предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк 

News.ru + ещё 1 35 минут назад
Бузовой предсказали участь Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова заявила, что певица Ольга Бузова включила так называемый «режим самоуничтожения». По её словам, если звезда «Дома-2» не поменяет образ жизни, то может дождаться участи актрисы Анастасии Заворотнюк.
Абравитова отметила, что рак мозга начинается с провалов в памяти, усталости и головных болей. К этому ведут бесконечная смена часовых поясов и напряжённый график работы, то, на что уже жалуется Бузова, сообщают «Дни.ru».
​«Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили по принципу «объять необъятное». Такое поведение приводит к сокращению жизненной дороги и человек умирает раньше времени», — отметила гадалка.
По её мнению, Бузовой необходимо правильно распределить своё время и «понять, ради того, чтобы быть первой, не стоит губить себя».
Ранее News.ru сообщал, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака в одной из столичных клиник, оформила завещание. О том, что в палату к артистке приходили родственники и нотариус, стало известно журналистам. По некоторым сведениям, знаменитость пришла в себя и поделила наследство между близкими. По оценкам СМИ, стоимость имущества Заворотнюк составляет более 500 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Марианна Абравитова , Анастасия Заворотнюк , Ольга Бузова
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